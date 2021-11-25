Житель Петушинского района осужден за угрозу применения насилия в отношении представителя власти и...

Житель Петушинского района осужден за угрозу применения насилия в отношении представителя власти и его близких.Петушинским районным судом вынесен приговор 41-летнему местному жителю. Он признан виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.Установлено, что осужденный в сентябре 2021 года совершил административное правонарушение - появление в общественных местах в состоянии опьянения, в связи с чем был доставлен в помещение пункта полиции ОМВД России по Петушинскому району.Находясь в полиции, он начал высказывать в адрес сотрудника полиции и его близких угрозы применения насилия и физической расправы, которые были восприняты как реально осуществимые.Вину подсудимый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей, информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.