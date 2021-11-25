Следственное управление УМВД России по городу Владимиру завершило расследование уголовного дела в...

Следственное управление УМВД России по городу Владимиру завершило расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Московской области. Мужчину обвиняют в изготовлении, хранении и дальнейшем сбыте поддельных купюр.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 5 августа 2021 года фигурант через интернет- ресурс приобрел 7 поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей.Через несколько дней одной из приобретенных поддельных денежных купюр гражданин расплатился в продуктовом магазине. Затем молодой человек попросил свою девушку оформить заказ в пиццерии областного центра через Интернет-сайт и передал курьеру в качестве оплаты за доставку продуктов питания поддельную денежную купюру номиналом 5000 рублей. В каждом случае фигурант получал сдачу подлинными денежными билетами, тем самым незаконно вводя поддельные купюры в денежный оборот Российской Федерации.Остальные 5 поддельных купюр молодой человек выкинул после ссоры со своей девушкой, которой сам рассказал, что с курьером расплатился поддельной банкнотой. Выявившие подделки в ходе инкассации представители торговых точек обрались в полицию.Личность злоумышленника удалось установить благодаря тщательной и кропотливой работе оперативных сотрудников ОЭБиПК УМВД России по городу Владимиру. Фигурант в содеянном сознался.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.Фото: https://pixabay.com/ru/