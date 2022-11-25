Бывший чемпион лиги Punch Club Алексей Селиванов объявил о завершении карьеры. Он принял такое решение из-за проблем с сердцем. Хочу официально заявить: я заканчиваю карьеру бойца. Причиной ..

Бывший чемпион лиги Punch Club Алексей Селиванов объявил о завершении карьеры. Он принял такое решение из-за проблем с сердцем."Хочу официально заявить: я заканчиваю карьеру бойца. Причиной данного решения стали проблемы с сердцем. Оно не вывозит нагрузок профессионального спортсмена — две тренировки в день", — цитирует его . Стоит отметить, что последний поединок 32-летний боец провел на турнире TOP DOG 16 с Артуром Свиридовым.