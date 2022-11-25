Почему Сергей Жуков не уделял внимания старшему ребенку, а теперь гордится большой семьей?
Почему Сергей Жуков не уделял внимания старшему ребенку, а теперь гордится большой семьей?
Новый гостем шоу
Натальи Подольской "Ваша Наташа" стал артист группы "Руки
Вверх" Сергей Жуков. Эпизод посвящен семье, воспитанию детей, отношениям в
браке и другим темам личной жизни. Сергей с радостью рассказал все детали
своего отцовства.
Так, первым делом
зашел разговор о старшей дочери Сергея Жукова от первого брака. Саше уже 21 год,
она давно живет в Америке и занимается психологией. Наталья поинтересовалась,
что чувствует Жуков, бросивший девочку в раннем возрасте? Артист отвечает, что,
как и многие молодые отцы, он не осознавал важности младенчества и детства
своего ребенка. Он не понимал, зачем проводить время с младенцем, а просто
ждал, когда девочка вырастет. Сейчас Жуков признается, что сожалеет об
упущенной возможности быть ближе к ребенку.
К счастью, Сергей
Жуков реанимировался в отцовстве в третьем браке. Вместе с супругой Региной он
воспитывает троих детей — дочь и двух сыновей. По секрету, артист признался,
что готовится к пополнению в семье. По словам лидера "Руки Вверх"
старшие дети просят родителей родить еще одного ребенка.
"Просто
замучили! Видимо, такой у них начался период", — цитирует слова Сергея
Жукова . Возможно, совсем скоро станет известно о беременности жены
Жукова.