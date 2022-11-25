Почему Сергей Жуков не уделял внимания старшему ребенку, а теперь гордится большой семьей?

Почему Сергей Жуков не уделял внимания старшему ребенку, а теперь гордится большой семьей?Новый гостем шоуНатальи Подольской "Ваша Наташа" стал артист группы "РукиВверх" Сергей Жуков. Эпизод посвящен семье, воспитанию детей, отношениям вбраке и другим темам личной жизни. Сергей с радостью рассказал все деталисвоего отцовства.Так, первым деломзашел разговор о старшей дочери Сергея Жукова от первого брака. Саше уже 21 год,она давно живет в Америке и занимается психологией. Наталья поинтересовалась,что чувствует Жуков, бросивший девочку в раннем возрасте? Артист отвечает, что,как и многие молодые отцы, он не осознавал важности младенчества и детствасвоего ребенка. Он не понимал, зачем проводить время с младенцем, а простождал, когда девочка вырастет. Сейчас Жуков признается, что сожалеет обупущенной возможности быть ближе к ребенку.К счастью, СергейЖуков реанимировался в отцовстве в третьем браке. Вместе с супругой Региной онвоспитывает троих детей — дочь и двух сыновей. По секрету, артист признался,что готовится к пополнению в семье. По словам лидера "Руки Вверх"старшие дети просят родителей родить еще одного ребенка."Простозамучили! Видимо, такой у них начался период", — цитирует слова СергеяЖукова . Возможно, совсем скоро станет известно о беременности женыЖукова.