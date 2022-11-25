Дефицит регионального бюджета на прогнозируемый 2023 год увеличился примерно на 3 миллиарда рублей. Такой вывод можно сделать при сопоставлении бюджетов на 2021 и 2023 годы. Депутаты Заксобрания

Дефицит регионального бюджета на прогнозируемый 2023 год увеличился примерно на 3 миллиарда рублей. Такой вывод можно сделать при сопоставлении бюджетов на 2021 и 2023 годы. Депутаты Заксобрания в первом чтении приняли главный финансовый документ региона. Объём доходов областной казны, судя по прогнозам, составит почти 84 миллиарда рублей. А вот расходная часть бюджета прогнозируется на уровне