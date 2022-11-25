В Вязниках дело о ДТП со смертельным исходом направили в суд. Автомобилист отвлекся на телефон и сбил пешехода, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 28
<a href="https://33live.ru/novosti/25-11-2022-delo-o-vyaznikovskom-dtp-v-kotorom-pogib-peshexod-napravili-v-sud.html" target="_blank">Дело о вязниковском ДТП, в котором погиб пешеход, направили в суд</a> - В Вязниках дело о ДТП со смертельным исходом направили в суд. Автомобилист отвлекся на телефон и сбил пешехода, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 28
[url=https://33live.ru/novosti/25-11-2022-delo-o-vyaznikovskom-dtp-v-kotorom-pogib-peshexod-napravili-v-sud.html]Дело о вязниковском ДТП, в котором погиб пешеход, направили в суд[/url] - В Вязниках дело о ДТП со смертельным исходом направили в суд. Автомобилист отвлекся на телефон и сбил пешехода, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 28