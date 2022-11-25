В Вязниках дело о ДТП со смертельным исходом направили в суд. Автомобилист отвлекся на телефон и сбил пешехода, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 28

В Вязниках дело о ДТП со смертельным исходом направили в суд. Автомобилист отвлекся на телефон и сбил пешехода, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 28 августа 2022 года обвиняемый ехал по освещенной дороге на улице Ленина в Вязниках. Недалеко от пешеходного перехода мужчина сильно превысил скорость, а все его внимание занял мобильный телефон.