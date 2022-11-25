Павел Прилучный по-настоящему поразил молодую жену своими виртуозными навыками.

Павел Прилучный по-настоящему поразил молодую жену своими виртуозными навыками.После громкого и весьма скандального разрыва с Агатой Муцениеце и слухов о романе с Мирославой Карпович актер нашел утешение в объятиях молодой красавицы Зепюр Брутян, которая играла с ним в одном сериале. Отношения у звезд закрутились довольно быстро: не успели поклонники привыкнуть к новой девушке Павла Прилучного, как она уже стала его женой.Кажется, новоиспеченные супруги души не чают друг в друге. Что уж говорить, они почти не расстаются: вместе дома, на гастролях, а сейчас отправились в отпуск, где беззаботно проводят время. В микроблоге обоих возлюбленных появляются трогательные ролики: актеры с удовольствием делятся подробностями своего отдыха.Накануне Зепюр Брутян показала своей аудитории, за что полюбила мужа. Конечно, причин быть очарованной Павлом Прилучным у нее много, но одну из них она особенно выделила и даже показала. В своем микроблоге звезда опубликовала видео, которое снял ее благоверный. В кадре актриса смотрит в камеру таким шаловливым взглядом, а потом объектив направляется вдаль."Главное качество в муже – это умение снимать красивые видео и фото (Девочки поймут)" – можно сказать, оголила прилюдно мужское достоинство артиста Зепюр Брутян.И не соврала. Действительно, очень многие представительницы прекрасного пола жалуются, что их возлюбленные не умеют делать хорошие кадры. Ну, а жене Павла Прилучного в этом плане повезло.