"Смарт сервис Лтд" получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для более тысячи партнерских точек.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО "Смарт сервис Лтд" о приобретении российского бизнеса KFC, компания получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для более тысячи партнерских точек. Об этом говорится в сообщении службы."ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Смарт сервис Лтд" о приобретении российского бизнеса KFC", - отмечается в сообщении.ООО "Смарт сервис Лтд" планирует приобрести у кипрской компании "Сайпрус карамель ресторантс лимитед" 100% долей в уставном капитале ООО "Ям! ресторантс интернэшнл раша си ай эс". В результате сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов. После заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом "Rostic’s", права на который также передаются по сделке, добавляют в ФАС.В ходе рассмотрения ходатайства ФАС России провела оценку влияния сделки на конкуренцию в рамках регионов присутствия компаний и не выявила пересечения видов деятельности ее участников. Кроме того, рынок общественного питания в целом оценивается как высоконкурентный, предпосылки для возникновения или усиления доминирующего положения отсутствуют. По мнению ведомства, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания. Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны, отмечается в материале.В начале марта Yum! Brands заявила о приостановке работы ресторанов KFC в России. Позже компания Yum! Brands сообщала, что заключила договор по продаже российского подразделения KFC локальному франчайзинговому оператору - компании "Смарт сервис". После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России.