В это воскресенье в России отмечают День матери. В преддверии праздника во Владимире в областной...

В это воскресенье в России отмечают День матери. В преддверии праздника во Владимире в областной филармонии собрались участники регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Их приветствовал губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Здесь находятся самые дружные семьи, любящие родители, счастливые дети, и очень здорово, что вас много. И, конечно, ни один зал не вместит все семьи Владимирской земли, но сегодня мы чествуем тех, кто отличились, кто самый лучший и кто является действительно примером.Особые слова благодарности Авдеев адресовал семьям, в которых отцы сейчас участвуют в спецоперации. Губернатор также сообщил о создании в области "Совета солдатских жен и матерей" для помощи семьям военнослужащих. Победителям регионального этапа "Всероссийского конкурса "Семья года" вручили дипломы, цветы и сертификаты.В номинации "Многодетная семья" 1 место завоевала семья Вершининых из поселка Муромцево Судогодского района. Они воспитывают восьмерых детей. В номинации "Молодая семья" 1 место у Татьяны и Максима Михайленко из села "Энтузиаст" Юрьев-Польского района. Они стали победителями Всероссийского конкурса "Семья года". Татьяна и Максим 8 лет вместе, у них четверо детей.Татьяна Михайленко, победитель Всероссийского конкурса "Семья года", номинация "Молодая семья":- Достаточно нетрудно, потому что, на самом деле, много заслуг было и у нас как родителей, и у наших деток, которые идут по нашим стопам, и мы ими очень гордимся.Максим Михайленко, победитель Всероссийского конкурса "Семья года", номинация "Молодая семья":- Самое главное - понимание, дружба, уступать друг другу и, конечно, любовь.