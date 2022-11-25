Сегодня православная церковь проводит службы в честь памяти патриарха из Александрии Иоанна Милостивого. Православный праздник зафиксирован в календаре.

Сегодня православная церковь проводит службы в честь памяти патриарха из Александрии Иоанна Милостивого. Православный праздник зафиксирован в календаре.ИсторияПотеряв семью и детей, Иоанниз кипрского Лимасола посвятил свою жизнь помощи нищим и неимущим. Несмотря нато, что мужчина не служил в церкви и не стригся в монахи, император Ираклийутвердил его на патриарший престол. Жители города поддержали решение.До самого смерти патриархбыл милостив к людям, за что и получил прозвище. Мощи Иоанна находятся вБратиславе, еще часть хранится на Афоне.При жизни он обучил аскета ЕвлогияСкитского и Виталия Александрийского, помогавшего падшим женщинами. За большие духовные заслуги в честь Иоанна Милостива учредили православный праздник.ТрадицииВсем верующим рекомендовано посетить храм для молитвы за сыновей и дочерей.Раньше в эти дни заканчивались свадебныенедели, следующие начинались с приходом весны.Если 25 ноября в православный праздник шел снег, тодекабрь ждали холодный, а весну — позднюю.Что нельзя делать в этот день25 ноября 2022 года запрещено покупатьобувь, чтобы не осложнять личную жизнь.Следует гнать злые мысли,иначе сбудутся опасения.Путешественников на Руси отговаривали от дальней дороги. В противном случае говорили: "Жди беды".