Сегодня, 25 ноября, исполняется 97 лет со дня рождения знаменитой артистки Нонны Мордюковой.

Сегодня, 25 ноября, исполняется 97 лет со дня рождения знаменитой артистки Нонны Мордюковой.Нонна Мордюкова по праву считалась одной из самых известных и востребованных актрис советского кино. Артистка построила успешную карьеру, сыграла десятки запоминающихся ролей и покорила своим творчеством миллионы зрителей. Однако в личной жизни Нонна Викторовна оказалась несчастна.Свою первую серьезную любовь Нонна Мордюкова встретила еще в студенческие годы. Тогда за харизматичной актрисой ухаживали многие мужчины, но она отдала свое сердце Вячеславу Тихонову, с которым познакомилась на съемках фильма "Молодая гвардия". Влюбленные оказались полными противоположностями, однако это не помешало им пожениться и создать семью. В 1950 году у пары родился сын Владимир.Со стороны союз двух звезд кинематографа казался идеальным. Но спустя 13 лет супруги неожиданно развелись. Эмоциональная Мордюкова не раз поддавалась соблазнам и крутила романы буквально у мужа на глазах. Одним из ее увлечений стал Борис Андроникашвили – бывший муж Людмилы Гурченко.Тихонов знал об изменах жены и, по словам сестры Мордюковой, готов был ее простить. Однако актриса к нему так и не вернулась. Она прожила с Борисом Андроникашвили несколько лет, но к свадьбе эти отношения не привели. Затем звезда вышла замуж за актера Владимира Сошальского. Этот брак тоже оказался несчастливым и распался уже через полгода.К сожалению, на неудачах в любви испытания артистки не закончились. Главной болью в жизни Нонны Викторовны стала судьба ее единственного наследника. Повзрослев, Владимир пошел по стопам знаменитых родителей и преуспел в актерской карьере. Однако его жизнь разрушили пагубные пристрастия.В юности сын артистов пристрастился к алкоголю и запрещенным веществам. Владимир Тихонов был женат на актрисе Наталье Варлей и фигуристке Наталье Егоровой, но ни та, ни другая не смогли смириться с его образом жизни. Оба брака распались, несмотря на рождение детей. Владимир не смог победить пагубные пристрастия, почти забросил актерскую карьеру и к 40 годам перенес два инсульта. А 11 июня 1990 года его не стало. Врачи пришли к выводу, что к остановке сердца привела алкогольная и наркотическая интоксикация.Нонна Мордюкова очень тяжело переживала утрату и до конца своих дней мучилась от чувства вины. Артистка корила себя за то, что уделяла наследнику мало внимания и не смогла ему помочь.