Праздник еще не наступил, но первые поздравления уже прозвучали. Речь о самых любимых и родных – наших мамах. По традиции в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери.

Праздник еще не наступил, но первые поздравления уже прозвучали. Речь о самых любимых и родных – наших мамах. По традиции в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Праздник был учрежден в 1998 году президентом Борисом Ельциным. Для семьи Торговых из Владимира этот день имеет особое значение. Марина – жена священника. У них с