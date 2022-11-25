Проект областной филармонии и АНО «Культурная среда» проведут в нескольких городах региона, сообщает пресс-служба областной администрации. Он будет посвящен поэзии Есенина, Фатьянова и

Проект областной филармонии и АНО «Культурная среда» проведут в нескольких городах региона, сообщает пресс-служба областной администрации. Он будет посвящен поэзии Есенина, Фатьянова и Дементьева. Проект стал победителем третьего специального конкурса Президентского фонда культурныхинициатив. «Благодаря этому проекту наша молодёжь сможет приобщиться к богатствам русскойнациональной культуры – поэзии и музыке. Используя такой современный творческий формат какмузыкально-поэтический концерт,