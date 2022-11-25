Сегодня в 16 часов 20 минут поступило сообщение на 349 километре автодороги Золотое кольцо...

Сегодня в 16 часов 20 минут поступило сообщение на 349 километре автодороги "Золотое кольцо Р-132".При столкновении большегруза с джипом "Лексус", легковая машина загорелась. Спасатели ликвидировали пожар, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.https://vk.com/video_ext.php?oid=-186486295&id=456239976&hash=fdc22ea82995c968" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture">К сожалению, водитель джипа погиб рассказали в соцсетях очевидцы. А водитель фуры получил черепно-мозговую травму.Фото пресс-служба МЧС по Владимирской области. Видео Ксюша Заверняева ВК Подслушано Гусь-Хрустальный