За 2022 год столичный департамент строительства ввел в эксплуатацию 11 образовательных учреждений.

За 2022 год столичный департамент строительства ввел в эксплуатацию 11 образовательных учреждений.Развитие системы образования – одна из приоритетных задач в работе властей российской столицы. Именно поэтому во всех районах города постоянно строятся новые, а также капитально ремонтируются действующие школы, детские сады и учебные корпусы.Один из них построят районе Чертаново Северное. Возведение монолитных конструкций третьего этажа учебного корпуса уже началось – сдать объект планируется в следующем году. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.По его словам здание переменной высоты рассчитано на 300 человек. Оно сможет принять первых воспитанников в 2023 году. Чиновник также подчеркнул, что параллельно на территории экспериментального жилого района возводится детский сад."Также здесь возводится детский сад на 125 малышей. Для каждой группы сделают игровую, спальню, раздевалку, буфет. К садику и учебному корпусу подведут подъездную дорогу", – отметил Рафик Загрутдинов.Всего же за текущий год столичный департамент строительства ввел в эксплуатацию 11 образовательных учреждений, в том числе, две школы, четыре учебных корпуса и пять детских садов.Напомним, ранее "" сообщали, что в Новой Москве появится школа с IT-полигоном. Она займет площадь более 18 тысяч квадратных метров и сможет принять 1200 учеников.Помимо учебных классов в образовательном учреждении оборудуют зал для занятий хореографией, спортивно-оздоровительные помещения, актовый зал, библиотека, лабораторно-исследовательские комплексы и шахматный кружок.Особенного внимания заслуживает организация пришкольной территории. Ее разделят на четыре зоны: для отдыха, спортивных занятий, обучения и проведения опытов, а также для хозяйственных работ.Школа войдет в состав жилого комплекса "Алхимово", который строится рядом с Дубровицким лесопарком. Там же откроются два детских сада. Новые образовательные учреждения должны обеспечить местных жителей необходимой социальной инфраструктурой, уверен руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.