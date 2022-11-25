Сегодня в 11 часов в Петушинском районном суде состоится первое заседание по делу первого...

Сегодня в 11 часов в Петушинском районном суде состоится первое заседание по делу первого заместителя главы райадминистрации Александра Безлепкина.Чиновник обвиняется по ст.290 УК РФ («Получение взятки»), речь идет о 200 тысячах рублей за содействие в заключении контрактов с дошкольными и средними образовательными учреждениями Петушинского района на поставку продуктов питания, а также в попустительстве при осуществлении контроля объемов и сроков выполнения работ по заключенным контрактам.Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.В марте "Вести" сообщали о его задержании по делу, которым занималось УФСБ по Владимирской области.Безлепкин с середины марта находится в следственном изоляторе.Фото: https://petushki.info/