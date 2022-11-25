Отдельно отмечена семья Михайленко из Юрьев-Польского района, которая представила наш регион на Всероссийском конкурсе и стала его победителем в номинации «Молодая семья».

В преддверии Дня матери Александр Авдеев наградил семьи Владимирской области. Мероприятие состоялось во Владимирской филармонии.Губернатор наградил победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В торжественной обстановке глава региона вручил дипломы 18 обладателям призовых мест, 24 семьям – участникам конкурса, а также специально учреждённые призы – 11 парам.«Отдельно отмечена семья Михайленко из Юрьев-Польского района, которая представила наш регион на Всероссийском конкурсе и стала его победителем в номинации «Молодая семья», - уточнили в Белом доме.Благодарность обладминистрации объявлена 26 отцам. Несколько глав многодетных семейств отмечены памятными медалями Союза женщин России.