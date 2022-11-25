Накануне в Ленинском районном суде города Владимира прошло заседание по делу Анны Бобриковой,...

Накануне в Ленинском районном суде города Владимира прошло заседание по делу Анны Бобриковой, умершей после родов. Репортаж Екатерины Васильевой.На скамье подсудимых - главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова и акушер-гинеколог Марина Якушева. Их обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.Ольга Волгина, гособвинитель:- Якушева Марина Юрьевна, имея соответствующую квалификацию и значительный стаж работы, осознавала опасность возникшего у Бобриковой осложнения, возможность наступления тяжких последствий в виде ишемии головного мозга, полиорганной недостаточности и смерти родильницы вследствие потери крови в больших объемах, однако ненадлежащим образом исполнила должностные обязанности.История Анны Бобриковой прогремела на всю страну в 2016 году. Тридцатидвухлетняя женщина, по утверждению родных, была абсолютно здоровой, но огромная кровопотеря после родов привела к отказу почек и обширному отеку головного мозга. Анна впала в кому и через четыре месяца скончалась в московской клинике. По мнению следователей, операцию по удалению матки врачи должны были провести сразу. Уже шесть лет Сергей Плаксин пытается найти виновных в смерти жены. Кроме халатности медикам перинатального центра вменяют и служебный подлог.Ольга Волгина, гособвинитель:- При этом по распределению ролей Туманова должна была определить, какие записи подлежат изменению и содержание заведомо ложных сведений, а Якушева переписать некоторые листы, а в некоторые листы внести исправления.Ни акушер-гинеколог, ни главный врач роддома своей вины не признают.Надежда Туманова, главный врач областного перинатального центра:- Вы вину признаете в полном объеме?- Не поддерживаю. Вину не признаю.Адвокаты подсудимых подали ходатайство о прекращении уголовного дела.Анатолий Шувалов, адвокат:- По состоянию на дату судебного заседания 24 ноября 22 года срок давности уголовного преследования по каждому из указанных составов истек, в связи с чем настоящее головное дело подлежит прекращению.Сергей Плаксин, муж Анны Бобриковой:- Они не доказали свою невиновность. Поэтому у меня остается... Дальше я буду уже подавать иски к перинатальному центру, буду обращаться в департамент здравоохранения, в росздравнадзор, то есть имея на руках материалы уголовного дела, несмотря на то, что сроки давности прошли, у меня остаются ещё какие-то возможности добиваться справедливости.Гособвинение взяло время на подготовку. Следующее судебное заседание пройдет в понедельник.Екатерина Васильева, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”