Анита Цой недавно стала обладательницей международной премия арабского мира DIAFA-2022. Народная артистка России приехала на премию в сопровождении сына Сергея Цой. Оказалось, что он – нереальный красавец! Но почему же артистка скрывает его редко показывает миру? Об этом она рассказала корреспонденту Дни.ру на презентации клипа Цойкины рецепты.

Анита Цой недавно стала обладательницей международной премия арабского мира DIAFA-2022. Народная артистка России приехала на премию в сопровождении сына Сергея Цой. Оказалось, что он – нереальный красавец! Но почему же артистка скрывает его редко показывает миру? Об этом она рассказала корреспонденту "Дни.ру" на презентации клипа "Цойкины рецепты".Единственному сыну артистки 30 лет. В интервью, которое певица давала два года назад "Дни.ру", она рассказывала: "Громкие имена родителей очень мешают детям, как мне кажется. А тут было не только мое, но и папино (Сергей Цой, бывший пресс-секретарь мэра Москвы, – Прим. ред.). И мне кажется, что сын принял верное решение, став жить отдельно от нас, чтобы никто ничего не думал и не сравнивал. Он поступил на программу MBA (магистр делового администрирования, престижная квалификационная степень, которую получают выпускники специальных бизнес-школ – Прим. ред.)".Сын вовсе не отделился от семьи, как может показаться. "Он просто тоже хочет найти себя, – пояснила Анита. – Мы по энергетике сильные люди, у нас есть на все свое мнение, а он хочет жить отдельно, работать отдельно. И слава Богу".При этом невесты у этого красавца пока нет. "Я не знаю, почему, – вздыхает Анита. – Я ему много раз говорила, что уже жду внуков. А он отнекивается, что, мол, много работает и строит карьеру. Я уже даже начала сомневаться, в том, нужна ли ему вообще невеста"."Если же вдруг окажется, что сыну требуется не девушка, а молодой человек, то я, конечно, подумаю: "Пипец!" Но поскольку он мой сын, то я его приму таким, какой он есть. Как бы я не ругалась и что бы я ему не говорила. Поэтому я всегда буду его защищать", – призналась артистка.