Семья Татьяны Васильевой пережила разные периоды. Кажется, теперь все налаживается.

Семья Татьяны Васильевой пережила разные периоды. Кажется, теперь все налаживается.75-летняя актрисатеатра и кино Татьяна Васильева стала бабушкой в пятый раз. О рождении второйдевочки в семье Филиппа Васильева рассказала коллега по театру Ефим Шифрин.Напомним, что для сына актрисы это уже второй брак. Ранее он был женат наАнастасии Бегуновой.Отношения сынаТатьяны Васильевой и его первой жены не сложились, несмотря на рождение двоихсыновей. После скандального развода, Анастасия забрала Ваню и Гришу в Германию.Позже, в одной из телепередач он откровенничала о непростой жизни в другойстране. Из-за нехватки денег семья жила на съемной квартире, получая пособия. Вэто же время Васильева сорила деньгами и содержала роскошный дом в Италии."Живут внищете, хуже, чем в России, но мужественно терпят", — нагнал жути бывшийдруг актрисы Стас Садальский.Живущие в России Татьянаи Филипп долго не могли наладить общий язык с женщиной. Но теперь, судя по всему,Васильева нашла способ привезти внуков в Москву и общаться ближе и чаще. Пословам актрисы, она купила мальчикам квартиры в столице."Сплошныенервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно былопросто-напросто открыть сейф", — досадно заявляет Татьяна Васильева.