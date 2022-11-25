Аналитики выяснили, где хотят жить россияне.

Аналитики выяснили, где хотят жить россияне.Эксперты ВТБ обнаружили интересные данныена рынке недвижимости. В 2022 году общая площадь сданных частных домов в Россиив полтора раза превысит метраж введенных в эксплуатацию квартирных комплексов.Получается, что россияне все больше предпочитают отдельный дом квартире в ЖК. Втекущем году в процентном соотношения доля частных домов дойдет до 62% против38%, приходящихся на квартиры.Тенденция зародилась еще в 2020 году вовремя карантинных ограничений, а затем окрепла в прошлом году. Впервые вистории в 2021 году объем рынка частных домов превысил аналогичный показательдля многоквартирного жилья. Уже в этом году разрыв между сегментами увеличился насерьезные значения.Так, ВЦИОМ заявляет, что 40% российскихсемей планируют обосноваться именно в частном доме. Срок осуществления такогорешения — ближайшие пять лет. При этом, семьи рассматривают как покупкуготового объекта, так и строительство дома по индивидуальному решению.Аналитики добавляют, что за последний годсдано и заселено примерно 54,2 миллиона квадратных метров частных домов. Такихпоказателей ранее не отмечалось.