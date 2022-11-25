С 25 ноября в должность заместителя губернатора Владимирской области Александра Авдеева вступили семеро депутатов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Напомним, вчера, 24 ноября, в ходе

С 25 ноября в должность заместителя губернатора Владимирской области Александра Авдеева вступили семеро депутатов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Напомним, вчера, 24 ноября, в ходе заседания законодательного собрания на должность замгубернатора рассматривались кандидатуры Александра Ремиги, Дмитрия Лызлова, Константина Баранова, Сергея Волкова, Владимира Куимова, Александра Максимова и Германа Елянюшкина. Всех депутатов выдвинул в кандидаты Александр