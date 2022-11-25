Поклонники пристально следят за развитием отношений молодой актрисы Лизы Арзамасовой и опытного фигуриста-хореографа Ильи Авербуха.

Поклонники пристально следят за развитием отношений молодой актрисы Лизы Арзамасовой и опытного фигуриста-хореографа Ильи Авербуха.Отношения27-летней Лизы Арзамасовой и 48-летнего Ильи Авербуха всколыхнули общественность.Такая большая разница в возрасте всегда настораживает, поэтому и поклонникиЛизы, и фанаты Ильи долго не верили в искренность чувств пары. Невзирая на вседомыслы, пара поженилась, а через год стала родителями сына.Илью Авербухачасто спрашивают и о личной жизни, и о секрете счастливого брака. А в одном из недавнихразговоров с журналистами фигурист высказался на тему измен. Муж ЛизыАрзамасовой считает, что измена ведет к краху отношений и чувств. Обман и избеганиеответственности — это мучение для Авербуха.После этих слов злыеязыки заподозрили неладное в браке звезд. Лизу Арзамасову стали обвинять визмене мужу из-за времяпрепровождения в компании молодого фигуриста НикитыКацалапова. Напомним, что пара вместе участвует в проекте "Ледниковыйпериод".Скорее всего,слухи о разладе с Авербухом — это всего лишь домыслы. Поклонники ЛизыАрзамасовой уверены, что у девушки даже нет времени на измены из-за плотногографика. Так, актриса даже сделала заявление, что после спектаклей не успеваетотдохнуть."А какуснуть после спектакля? Возможно, после "Золушки" я буду сладко ибыстро засыпать и видеть волшебные сны, а вот после Фёдора Михайловича в головемногослойные цитаты", — рассказала Лиза.