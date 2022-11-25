Поклонники пристально следят за развитием отношений молодой актрисы Лизы Арзамасовой и опытного фигуриста-хореографа Ильи Авербуха.
Поклонники пристально следят за развитием отношений молодой актрисы Лизы Арзамасовой и опытного фигуриста-хореографа Ильи Авербуха.
Отношения
27-летней Лизы Арзамасовой и 48-летнего Ильи Авербуха всколыхнули общественность.
Такая большая разница в возрасте всегда настораживает, поэтому и поклонники
Лизы, и фанаты Ильи долго не верили в искренность чувств пары. Невзирая на все
домыслы, пара поженилась, а через год стала родителями сына.
Илью Авербуха
часто спрашивают и о личной жизни, и о секрете счастливого брака. А в одном из недавних
разговоров с журналистами фигурист высказался на тему измен. Муж Лизы
Арзамасовой считает, что измена ведет к краху отношений и чувств. Обман и избегание
ответственности — это мучение для Авербуха.
После этих слов злые
языки заподозрили неладное в браке звезд. Лизу Арзамасову стали обвинять в
измене мужу из-за времяпрепровождения в компании молодого фигуриста Никиты
Кацалапова. Напомним, что пара вместе участвует в проекте "Ледниковый
период".
Скорее всего,
слухи о разладе с Авербухом — это всего лишь домыслы. Поклонники Лизы
Арзамасовой уверены, что у девушки даже нет времени на измены из-за плотного
графика. Так, актриса даже сделала заявление, что после спектаклей не успевает
отдохнуть.
"А как
уснуть после спектакля? Возможно, после "Золушки" я буду сладко и
быстро засыпать и видеть волшебные сны, а вот после Фёдора Михайловича в голове
многослойные цитаты", — рассказала Лиза.