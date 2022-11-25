Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного правительства подписал постановление о предоставлении пациентам глазных протезов за счет средств городского бюджета. Ранее получать бесплатные импланты могли только инвалиды.

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного правительства подписал постановление о предоставлении пациентам глазных протезов за счет средств городского бюджета. Ранее получать бесплатные импланты могли только инвалиды.В протезах нуждаются пациенты, перенесшие операцию по удалению глазного яблока. Ежегодно московские хирурги проводят 150-220 таких вмешательств.Глазные протезы заменяют зрительный орган. Импланты помогают сохранить органо-рефлекторные связи, поддерживают мимические мышцы лица в тонусе, защищают веко от провисания, предотвращают попадание инфекций в полость глазницы.Около 50% пациентов с удаленным глазным яблоком не являются инвалидами, поэтому ранее не могли получать бесплатные протезы. Теперь им также будут предоставлять импланты, сообщается на портале mos.ru.Для этого пациенту необходимо получить направление из поликлиники и пройти врачебную комиссию. Взрослые могут это сделать в офтальмологическом центре городской клинической больницы имени С.П. Боткина, несовершеннолетние – Морозовской детской городской клинической больнице.Решение градоначальника поддержал главный внештатный детский офтальмолог, заведующий кабинетом специализированной медицинской помощи консультативного центра Морозовской больницы Александр Тумасян. Он отметил, что стоимость глазного протеза достаточно высокая – позволить его может не каждая семья."Решение правительства Москвы о бесплатном обеспечении пациентов, нуждающихся в таком протезировании по медпоказаниям, приведет к улучшению качества их жизни и состоянию их здоровья", – подчеркнул медик.Ранее Собянин о выделении 1,3 миллиарда рублей на помощь онкобольным, сердечникам и пациентам с тяжелыми травмами. Дополнительное финансирование позволит провести около 20 трансплантаций костного мозга, более 2,3 тысячи хирургических органосохраняющих эндоскопических вмешательств у пациентов с различными формами злокачественных новообразований и других операций.