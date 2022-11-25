Вести уже сообщали, что ДТП случилось накануне около 16.50 на 120 км автодороги М7 «Волга». По...

"Вести" уже сообщали, что ДТП случилось накануне около 16.50 на 120 км автодороги М7 «Волга».По предварительной информации, водитель тягача «Скания» с полуприцепом «Когель» не принял необходимые меры. Которые могли бы исключить самопроизвольное движение транспортного средства. В итоге большегруз врезался в металлическое барьерное ограждение и кафе "Сарай", сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Информация о пострадавших не поступала, уточнили в ГИБДД.В отношении водителя фуры составлен протокол об административном правонарушении.Фото ВК Подслушано у водителей #Покров#