Новый глава города на неделе посетил муниципальное предприятие «Владимирпассажиртранс». Об этом сообщается на страничке Дмитрия Наумова в соцсети. По данным властей, ежедневно из ворот

Новый глава города на неделе посетил муниципальное предприятие «Владимирпассажиртранс». Об этом сообщается на страничке Дмитрия Наумова в соцсети. По данным властей, ежедневно из ворот депо на линию выходят не менее 60 троллейбусов и 78 автобусов. Глава Владимира сообщил, что проблем у предприятия хватает. Одна из главных – необходимость обновления подвижного состава для бесперебойной работы общественного