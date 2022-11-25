Под суд попала жительница Сергиева Посада Московской области. Женщину обвинили в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.

Под суд попала жительница Сергиева Посада Московской области. Женщину обвинили в хищении чужого имущества с использованием служебного положения, - сообщает пресс-служба Александровского городского суда.Преступление произошло весной 2022 года. Работница почты присвоила денежный перевод, который предназначался пенсионеру. Полученные 3200 рублей она потратила на собственные нужды.Злоумышленнице назначено шесть месяцев условного срока с испытательным сроком полгода. При вынесении приговора учли положительную характеристику обвиняемой, признание вины и возмещение ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.