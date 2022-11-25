Под суд попала жительница Сергиева Посада Московской области. Женщину обвинили в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.
Под суд попала жительница Сергиева Посада Московской области. Женщину обвинили в хищении чужого имущества с использованием служебного положения, - сообщает пресс-служба Александровского городского суда.
Преступление произошло весной 2022 года. Работница почты присвоила денежный перевод, который предназначался пенсионеру. Полученные 3200 рублей она потратила на собственные нужды.
Злоумышленнице назначено шесть месяцев условного срока с испытательным сроком полгода. При вынесении приговора учли положительную характеристику обвиняемой, признание вины и возмещение ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.