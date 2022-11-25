38-летний житель Гусь-Хрустального района обвиняется в мошенничестве и краже денег. В июле...

38-летний житель Гусь-Хрустального района обвиняется в мошенничестве и краже денег.В июле текущего он сказал соседке, что купит для нее стройматериалы по низкой цене. Она перевела ему деньги, но товара так и дождалась. А проведении строительных работ у знакомых украх из их квартиры шкатулку с деньгами. Сумма ущерба составила около 58 000 рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Злоумышленник был задержан, вину признал. Его дело отправляется в суд.Фото https://vladtv.ru/