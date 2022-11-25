В Муроме продолжается Международный турнир по керлингу. Этап мирового тура. Заявлено 16 команд,...

В Муроме продолжается Международный турнир по керлингу. "Этап мирового тура". Заявлено 16 команд, среди них спортсменки из Кении и Нигерии. Кристина Иванова побывала на ледовой арене "Кристалл" и готова рассказать о перспективах развития этого вида спорта в нашем регионе.Спортсменки из Кении на этих соревнованиях - самые осторожные. На льду внимательно наблюдают за соперницами и признаются - здесь они, прежде всего, ради опыта. Кенийской женской сборной по кёрлингу всего пару лет. Первый выход на лед случился и вовсе всего год назад - в Канаде. В Африке любительницам этого спорта приходится тренироваться на пластиковом покрытии.Маси Моса, тренер сборной Кении по кёрлингу:- Боже, каждый спортсмен в российской команде так хорош. Для нас этот спорт очень сложен, но ваши девушки учат нас, дают советы и помогают преодолевать все трудности.Кенийкам и нигерийкам, приехавшим в Муром на чемпионат по кёрлингу, повезло. В наставниках лучшие спортсменки нашей страны. Два состава сборной России. Чемпионки Европы.Алина Ковалёва, член сборной России по кёрлингу, чемпионка Европы:- Видно, что это начинающие спортсмены, и для нас это были легкие игры. Конечно, им еще расти и расти до хотя бы там среднего уровня. Но мы рады, что к нам приезжают разного рода команды и рады поиграть.Тем более, выбор сейчас невелик - российские кёрлингисты отстранены от международных состязаний до конца сезона. Поэтому календарь внутренних соревнований стараются уплотнять. В Муромском этапе принимают участие 16 команд. Сильнейшие спортсменки из Белоруссии, Владимирской и Самарской областей, Красноярского края, Москвы и Санкт-Петербурга.Пётр Дрон, старший тренер женской сборной России по кёрлингу:- Сделали хороший лед здесь для нас, для того, чтобы спортсмены показывали достойный результат. И ввиду отсутствия сейчас для нас международных соревнований каких-либо других, безусловно, эти старты для нас очень интересны и важны.Полтора года назад на совещании в Федерации кёрлинга страны было решено развивать этот вид спорта во Владимирской области. И всего через полгода Муром принял свой первый международный турнир.Александр Белянцев, председатель комитета по физкультуре и спорту о.Муром:- В котором участвовали мужские команды. Но, так как мы организовали женскую команду по кёрлингу, было принято решение провести здесь женский этап международного кубка.Чтобы это стало возможным, хоккейную арену муромского "Кристалла" пришлось закрыть за неделю. Установлены дорожки, табло. Залит лед мирового уровня. Но после турнира воспитанникам открытой здесь школы кёрлинга вновь придется тренироваться на "общем" льду. А он совсем другой по многим показателям.Маргарита Фомина, член сборной Владимирской области по кёрлингу, трёхкратная чемпионка Европы:- Мы тренируемся на хоккейном льду. Я, в основном, тренирую. Находим с девчонками возможность где-то пересекаться в Москве, мы не все живем в одном регионе. И также участвуем в турнирах, чтобы поддерживать спортивную форму.Трёхкратная чемпионка Европы, скип сборной нашего региона Маргарита Фомина надеется, что следующим этапом развития этого вида спорта станет появление в Муроме полностью специализированной площадки. Добавлю, поднять этот вопрос можно будет уже в воскресенье - ожидается что на подведение итогов турнира приедут министр спорта Олег Матыцин и губернатор Александр Авдеев.Кристина Иванова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир"