Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 декабря. 20 декабря на электронной площадке Росэлторг пройдут торги за право возведения спортивных объектов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 декабря. 20 декабря на электронной площадке "Росэлторг" пройдут торги за право возведения спортивных объектов.Семимильными шагами в российской столице развивается спортивная сфера. Москвичи любят вести здоровой образ жизни – город поддерживает их. Сегодня во всех районах строятся, ремонтируются или уже принимают посетителей многочисленные спортивные объекты: от футбольных и тренажерных площадок во дворах до крупных многофункциональных центров международного уровня.Особенно активно застраивается Новая Москва. Для местных жителей власти открывают необходимую социальную инфраструктуру, в том числе, спортивные комплексы. Три из них появятся в поселении Кленовском Троицкого административного округа столицы.Там могут открыть площадки для футбола, хоккея, волейбола, теннисные корты, крытые катки, бассейны и даже поля для гольфа. Как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике, строительством спортивных объектов займутся победители торгов на право размещения некапитальных спортивных объектов.По его словам, заявки на участие в аукционе принимаются до 16 декабря. А уже 20 декабря на электронной площадке "Росэлторг" пройдут торги за право возведения объектов в поселении Кленовском. Чиновник подчеркнул, что власти заключат с победителями аукциона договоры на 49 лет."На городские аукционы выставили три лота — площадью 1,7 гектара, 0,94 и 0,65 гектара под возведение некапитальных спортивных объектов в поселении Кленовском. <...> Назначение будущей постройки победитель аукциона сможет выбрать из утвержденного перечня, содержащего более 25 наименований" – отметил глава профильного ведомства.К слову, с начала текущего года под строительство возведение некапитальных физкультурно-оздоровительных комплексов было выделено десять участков. Подобные проекты не только повышают доступность спортивных объектов для местных жителей, но и дают возможность инвесторам реализовать крупные важные для города идеи.Договор предполагает, что площадь застройки по всем лотам не должна превышать 70 процентов от площади территории или семи тысяч квадратных метров. Построить спортивные комплексы требуется в первый год с момента подписания договора. При этом разрешения на строительств некапитальных объектов не требуется, что самом по себе сокращает сроки работ.