Школа на 1200 учеников будет занимать более 18 тысяч квадратных метров площади.

Школа на 1200 учеников будет занимать более 18 тысяч квадратных метров площади.Столичные власти активно занимаются развитием территорий Новой Москвы. Для местных жителей строится необходимая социальная инфраструктура. Так, в поселении Рязановское Новомосковского административного округа недалеко от деревни Алхимово построят школу с IT-полигоном. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что образовательное учреждение будет рассчитано на 1200 учеников."Школа запроектирована в форме объединенных четырех функциональных блоков разной этажности. Архитектурная выразительность фасада будет достигнута за счет яркого окрашивания его участков разным цветом", – отметил чиновник.Здание будет занимать более 18 тысяч квадратных метров площади. На его первом этаже расположатся учебные классы, а также необходимая инфраструктура. Там специалисты оборудуют медицинские кабинеты, столовую, игровую зону с возможностью установки спальных мест, универсальный зал для занятий хореографией, спортивно-оздоровительные помещения, спортзал и другое.Со второго по четвертый этаж будут располагаться учебные кабинеты, а также IT-полигон, кабинет индивидуальных занятий, актовый зал, библиотека, лабораторно-исследовательские комплексы и шахматный кружок. Территория около школы тоже будет разделена на специальные зоны. Так, рядом с образовательным учреждением специалисты организуют зоны для отдыха, спортивных занятий, обучения и проведения опытов, а также для хозяйственных работ.На спортивной части школьной территории ученики смогут поиграть в футбол, волейбол и баскетбол. Также для них откроются полоса препятствий, сектор для прыжков в длину и для тройного прыжка, всесезонная круговая дорожка для бега и ходьбы длиной 250 метров с сектором забега на 100 метров и другие спортплощадки.Посетители учебно-опытной зоны смогут заниматься творчеством. Для начальной школы обустроят экологическую тропу. Там же появятся участки с плодово-ягодными и цветочно-декоративными растениями.Кстати, школа войдет в состав жилого комплекса "Алхимово", который строится рядом с Дубровицким лесопарком. Для ЖК также возведут два детских сада. Первый рассчитан на на 275 мест – его готовят ко вводу в эксплуатацию. Второй только проектируется. Сергей Левкин заключил, что новые образовательные учреждения обеспечат местных жителей необходимой социальной инфраструктурой.