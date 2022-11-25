В поселке Сергиево Красносельского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Известно, что мужчина, который арендовал гараж, поссорился с хозяином и поджег здание. По данным , пламя ..

В поселке Сергиево Красносельского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Известно, что мужчина, который арендовал гараж, поссорился с хозяином и поджег здание.По данным , пламя повредило утилизированное электро-оборудование, ящик с техническим маслом, крышу и деревянные перекрытия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.