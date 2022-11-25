Он обвиняется в нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по...

Он обвиняется в нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.В вечернее время 28 августа обвиняемый ехал по улице Ленина с превышающей разрешенную скоростью. Близ "зебры" он отвлекся на телефонный звонок.И продолжая движение, совершил наезд. Пострадавший скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Уголовное дело направлено в Вязниковский горсудФото https://www.pxfuel.com.