Он обвиняется в нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по...
Он обвиняется в нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В вечернее время 28 августа обвиняемый ехал по улице Ленина с превышающей разрешенную скоростью. Близ "зебры" он отвлекся на телефонный звонок.И продолжая движение, совершил наезд. Пострадавший скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Уголовное дело направлено в Вязниковский горсуд
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