Он обвиняется в нарушении лицом правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть...

Он обвиняется в нарушении лицом правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.В вечернее время 28 августа обвиняемый ехал по улице Ленина с превышающей разрешенную скоростью. Близ "зебры" он отвлекся на телефонный звонок. И продолжая движение, совершил наезд. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Уголовное дело направлено в Вязниковский горсудФото https://www.pxfuel.com.