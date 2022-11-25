Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дело Бобриковой
Во Владимире прошло заседание по делу...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дело Бобриковой
Во Владимире прошло заседание по делу Анны Бобриковой. Врачи областного перинатального центра на скамье подсудимых. В чем их обвиняют?
- Последняя опора
В областном центре установили последнюю опору Рпенского моста. Как продвигается строительство, и когда ждать открытия стратегической магистрали?
- Африканский кёрлинг
И женские сборные по кёрлингу из Кении и Нигерии на международном чемпионате в Муроме. Спортсменки увидели настоящий лёд второй раз в жизни.