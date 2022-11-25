Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Дело Бобриковой Во Владимире прошло заседание по делу...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Дело БобриковойВо Владимире прошло заседание по делу Анны Бобриковой. Врачи областного перинатального центра на скамье подсудимых. В чем их обвиняют?- Последняя опораВ областном центре установили последнюю опору Рпенского моста. Как продвигается строительство, и когда ждать открытия стратегической магистрали?- Африканский кёрлингИ женские сборные по кёрлингу из Кении и Нигерии на международном чемпионате в Муроме. Спортсменки увидели настоящий лёд второй раз в жизни.