Военнослужащие благодарят жителей 33-го региона и губернатора за заботу.

Военная полиция из Владимирской области, приехавшая в зону СВО, получила гуманитарную помощь от земляков. За поддержкой они обратились к Александру Авдееву.Бойцам переданы дополнительные спальные мешки, шанцевый инструмент, печки, теплые вещи, сухпайки, запас воды и другой инвентарь.Военнослужащие благодарят жителей 33-го региона и губернатора за заботу. Теперь у них есть необходимые для несения службы вещи. Сейчас они размещены на КПП, где обеспечивают порядок и контролируют текущую обстановку.