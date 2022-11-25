Жителя Владимира осудили на 5 лет исправительной колонии за угон автомобилей «Mazdа», сообщили в ленинском райсуде. С марта по июль 2017 года пресупник вместе со знакомыми по предварительному

Жителя Владимира осудили на 5 лет исправительной колонии за угон автомобилей «Mazdа», сообщили в ленинском райсуде. С марта по июль 2017 года пресупник вместе со знакомыми по предварительному сговору похищали автомобили марок «Mazda» на территории областного центра. После – воры меняли на них регистрационные знаки и перегоняли авто в Москву. В суде похититель свою вину