9 декабря в областной столице с благотворительным концертом выступят известные актеры российской эстрады. Об этом сообщила пресс-служба ВСМЗ. Мероприятие пройдет в Культурно-выставочном

9 декабря в областной столице с благотворительным концертом выступят известные актеры российской эстрады. Об этом сообщила пресс-служба ВСМЗ. Мероприятие пройдет в Культурно-выставочном центре Владимиро-Суздальского музея-заповедника в Парке 850-летия. Перед владимирцами выступят такие знаменитости как Игорь Петренко, Елена Захарова, Денис Матросов, Владимир Глазунов и Мария Капустина. Они прочитают военно-патриотические стихи под аккомпанемент симфонического оркестра регионального музыкального