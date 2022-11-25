Работы на Рпенском проезде, несмотря на тяжелые погодные условия, идут полным ходом. Дорожники...

Работы на Рпенском проезде, несмотря на тяжелые погодные условия, идут полным ходом.Дорожники завершили монтаж всех 85 основных металлоконструкций главных балок моста. Объект сегодня посетил глава региона Александр Авдеев и новый градоначальник Владимира Дмитрий Наумов. Он отметил, что, помимо строительства самого Рпенского проезда, потребуется и благоустройство этой огромной территории.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- У нас здесь проходит река Рпень, которую реально можно сделать привлекательной и красивой, надо посмотреть, что для этого предстоит, сделаем ориентировочный проект и, однозначно, нужны обсуждения данных работ, я думаю, что должно получиться.Сейчас на всем протяжении Рпенского проезда задействовано около 40 единиц техники, выполнены работы по устройству более чем 2300 свай. Это основа будущей магистрали, которая проходит в пойме реки. Сейчас строители и чиновники прилагают все усилия, чтобы важнейший объект был сдан в срок, в 2023-ем. Напомню, цена объекта более 800 миллионов рублей.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Нам надо забрать финансирование 24-25 годов на 23 год, тогда мы будем полностью в графике и по строительным работам, и по финансированию, и объект не остановится. Продолжаем контролировать самые сложные элементы, выезжаем, чтобы лично понять, что мы в графике, как договаривались.