В областной столице 24 ноября стартовали соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров в честь мастера спорта Эдуарда Никифорова. В этом году турнир проходит уже в 23-й раз. Соберет он

В областной столице 24 ноября стартовали соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров в честь мастера спорта Эдуарда Никифорова. В этом году турнир проходит уже в 23-й раз. Соберет он свыше 150 спортсменов из 16 регионов страны. Среди участников – действующие чемпионы первенств России. Состязания проведут в комплексе единоборств им. Дмитрия Тимофеева Владимирского госуниверситета. А продлятся