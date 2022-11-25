За 65 лет работы на свет здесь появились почти 151,5 тысяч малышей.

Владимирский роддом № 2 отмечает 65-летие. Накануне в Центре культуры и искусства на Соборной сотрудники медучрежденя отметили юбилейную дату.Сегодня в больнице работает 14 акушерских участков, две женские консультации, десяток отделений, палаты «Мать и дитя», а также Школа материнства. За десятилетия работы в роддомe №2 на свет появились почти 151,5 тысяч малышей.Добавим, что во время торжественной церемонии за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд наиболее отличившимся медикам вручили почётные грамоты и благодарности.