Горнолыжная трасса на Студеной горе во Владимире откроется в первого декабря

Горнолыжная трасса на Студеной горе во Владимире откроется первого декабря, - сообщил предприниматель Ярослав Чесноков. Площадка пустовала семь лет.На склоне расположат трассы для катания на сноуборде и лыжах. Они будут отличаться по длине и сложности прохождения. Кроме того, отдельную дорожку сделают для спуска на ватрушках. Совместно с администрацией стадиона «Торпедо» зальют каток.Организаторы уточняют, что необходимый инвентарь предоставят в аренду на месте. Для новичков проведут обучающие занятия. Комплекс будет открыт 10:00 до 22:00 с понедельника по воскресенье.