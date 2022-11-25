Выявлены факты злоупотребления полномочиями.

Во Владимире возбуждено уголовное дело на застройщика, который возводит дом на Северной улице. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.ООО «Капитал-Строй» строит 18-этажку. По условиям договоров долевого участия срок сдачи объекта – четвертый квартал 2022 года.Прокуратурой выявлены факты злоупотребления руководством компании должностными полномочиями, которые поставили под угрозу завершение строительства. Материалы проверки переданы в УМД, которое завело дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Расследование и процесс ввода новостройки в эксплуатаци. находится на контроле горпрокуратуры.