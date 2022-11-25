Строительство 18-этажного многоквартирного жилого дома на улице Северной областного центра уже...

Строительство 18-этажного многоквартирного жилого дома на улице Северной областного центра уже находилось под надзором горпрокуратуры.ООО «Капитал-Строй» должен был завершить строительство в четвертом квартале прошлого года. Между тем, прокурорская проверка выявила злоупотребление руководством организации-застройщика должностными полномочиями. В результате финансовое положение организации ухудшилось и завершение строительства было поставлено под угрозу, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Материалы были направлены прокурором в следственные органы. В результате, следственное управление УМВД России по Владимиру возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки ее интересам, повлекшее тяжкие последствия".Расследование ввод дома стоят на контроле у горпрокуратуры.Фото из архива ГТРК "Владимир"