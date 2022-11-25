С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177477 владимирцев.

Во Владимирской области 25 ноября выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё 3 жителя подхватили опасный вирус в Юрьев-Польском, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Ковровском, Александровском и Петушинском, по 1 - в Кольчугинском, Муромском, Судогодском, Гороховецком и Меленковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177477 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49301 заболевший во Владимире, 20960 - в Ковровском районе и 19186 - в округе Муром.