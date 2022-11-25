Александровским горсудом вынесен приговор жительнице Сергиева Посада Московской...

Александровским горсудом вынесен приговор жительнице Сергиева Посада Московской области.Установлено, что будучи начальником отделения почтовой связи, она забрала себе денежный перевод на сумму 3200 рублей, который пришел на имя одного из пенсионеров, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Ее приговорили 6 месяцам условно, что даже ниже низшего предела для данного вида преступлений.Приговор в законную силу не вступил.Фото https: //www.pxfuel.com