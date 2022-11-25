Региональный план по застройке жилья во Владимирской области перевыполнен на 32%. Об этом сообщил сообщил и.о. директора департамента архитектуры и строительства Сергей Дмитриев в ходе

Региональный план по застройке жилья во Владимирской области перевыполнен на 32%. Об этом сообщил сообщил и.о. директора департамента архитектуры и строительства Сергей Дмитриев в ходе рабочего совещания с врио заместителем губернатора Сергеем Волковым. За неполный 2022 год в области введено более миллиона квадратных метров жилья. Это 6 115 новых квартир. Также темпы строительства увеличили в