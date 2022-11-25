Проститься с бойцами пришли родные, близкие и друзья.

Во Владимирской области похоронили двух погибших на Украине военнослужащих. Об этом сообщили местные СМИ.Как рассказали в газете «Коммунар», в Меленках попрощались с Максимом Вяловым. Максим Дмитриевич родился 14 мая 2000 года. После окончания школы юноша поступил в Ивановский энергетический университет на факультет электроэнергетики и электротехники с военной кафедрой. Он погиб в боях под Макеевкой(ЛНР) и награжден медалью Жукова. В последний путь офицера проводили родные, друзья и одноклассники.Жители Вязников 25 ноября похоронили погибшего в СВО земляка. Он награжден медалью «За отвагу». Подробности гибели бойца не сообщаются.