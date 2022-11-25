Во Владимирской области деятелям культуры, искусства и литературы присудили премии, сообщает пресс-служба региональной администрации. Награды получили наиболее талантливые авторы,

Во Владимирской области деятелям культуры, искусства и литературы присудили премии, сообщает пресс-служба региональной администрации. Награды получили наиболее талантливые авторы, отличающиеся оригинальностью произведения, получившие широкое общественное признание. В области культуры, литературы и искусства премии были удостоены: – актёр городского драмтеатра Юрий Круценко за творческие работы в спектаклях «Доходное место» и «Желанная»; – вокалист Сергей Горшков за