Аферисты представляются полициейскими, а потом рассказывают об утечке личных данных «жертвы» в интернет. Далее преступники просят передать им информацию, указанную на банковской карте и другие персональные сведения.

Во Владимирской области выявили новый метод телефонного мошенничества. Об этом рассказали в отделении Владимир Банка России.Аферисты представляются полициейскими, а потом рассказывают об утечке личных данных «жертвы» в интернет. Далее преступники просят передать им информацию, указанную на банковской карте и другие персональные сведения.Для убедительности последователи Остапа Бендера сообщают свою должность сотрудника МВД и табельный номер. В последствии, получая нужную информацию, они пытаются похитить деньги со счёта.Напоминаем, что официальные лица никогда не звонят с такими вопросами. Не стоит передавать посторонним свои персональные данные.